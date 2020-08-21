Количество госпитализированных с Covid-19 увеличилось. Кличко сообщил неутешительную статистику

Столица остается в желтой зоне эпидемиологической опасности. Количество больных по состоянию на 21 августа в Киеве увеличилось на 156 человек. На сегодня в городе 11 328 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко В столице увеличилось количество больных на коронавирус, которые лечатся в стационаре

"В больницы столицы госпитализировали 23 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровела за минувшие сутки 21 человек. Всего коронавирус преодолели 3606 жителей Киева", - отметил глава города.

Подхватили недуг:

- 93 женщины в возрасте от 21 до 79 лет,

- 55 мужчин в возрасте от 20 до 84 лет,

- 6 девочек от 1 до 17 лет и 2 мальчика 3 и 5 лет.

Заболели также 6 медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 26, Голосеевском - 21, Днепровском районе - 19 случаев.

Возросло количество госпитализированых больных. Их течение болезни не позволяет лечиться амбулаторно. В больницах находятся и те, кто ожидает результатов анализов.

"Сегодня в стационарах медучреждений столицы находятся 499 больных Covid-19. В том числе 18 детей. 92 пациенты - в тяжелом состоянии. 8 - под аппаратами ИВЛ. С подозрением на коронавирус в больницах - 51 киевлянин", - добавил Кличко.

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Министерство здравоохранения планирует изменить подход к госпитализации и принимать в стационар только тяжелобольных с коронавирусом. Причиной этого является рост заболеваемости Covid-19.