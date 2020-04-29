Когда заработают киевские фонтаны

В СВКП "Киевводфонд" рассказали, когда включат столичные фонтаны.
По сообщению на сайте коммунального предприятия, срок начала сезона работы фонтанов в 2020 году перенесен в связи с карантином в столице.
"Величественные водопады начнут свою работу после завершения карантина в Киеве", – говорится в сообщении.
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СВКП "Киевводфонд" занимается фонтанами в центре столицы и акватории Русановского канала.
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