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среда, 29 апреля 2020 10:52

Когда заработают киевские фонтаны

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Когда заработают киевские фонтаны
Киевские фонтаны заработают позже из-за карантина. Фото: Facebook/СВКП "Киевводфонд"

В СВКП "Киевводфонд" рассказали, когда включат столичные фонтаны.

По сообщению на сайте коммунального предприятия, срок начала сезона работы фонтанов в 2020 году перенесен в связи с карантином в столице.

"Величественные водопады начнут свою работу после завершения карантина в Киеве", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В центре Киева вандалы изуродовали фонтан

СВКП "Киевводфонд" занимается фонтанами в центре столицы и акватории Русановского канала.

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29
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