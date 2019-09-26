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четверг, 26 сентября 2019 08:42

Когда восстановят движение скоростного трамвая на Борщаговской ветке

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Когда восстановят движение скоростного трамвая на Борщаговской ветке
Движение скоростного трамвая на Борщаговской ветке в Киеве восстановят к 1 октября. Фото - РБК

Движение скоростного трамвая на Борщаговской ветке в Киеве восстановят до 1 октября.

Сейчас еще продолжаются работы по обновлению важного объекта инфраструктуры столицы - Борщаговского путепровода, сообщил мэр Виталий Кличко.

"На днях там открыли автомобильное движение по отремонтированной полосе в направлении центра. Чтобы как можно быстрее закончить ремонт всей центральной полосы и восстановить движение скоростного трамвая, дорожники работают практически круглосуточно. На этой неделе демонтируют два временных трамвайных переезда и соединят трамвайное полотно на путепроводе с тем, что за его пределами. До 1 октября, как и обещали, движение скоростного трамвая восстановят", - написал мэр столицы в Facebook.

Отметил, что завершаются работы по ремонту пяти станций скоростного трамвая Борщаговской ветви. Это будут современные и комфортные станции.

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"Путепровод, что с момента сдачи в эксплуатацию в 1967 подвергался капитальному ремонту, находился в аварийном состоянии. И требовал безотлагательного обновления. Работы пришлось осуществлять масштабные - ремонт опор, несущих конструкций, мостового полотна автопроездов, обновление трамвайной части и тротуаров. По сути, специалистам за несколько месяцев пришлось фактически строить новый мост", - отметил мэр.

Он также напомнил, что до конца 2019 строители планируют полностью восстановить движение авто по обновленной частью путепровода. А с весны 2020 начнутся работы на противоположной части путепровода.

Движение скоростного трамвая с Борщаговки в Киеве отменили 22 июня. Капитально ремонтируют путепровод на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса. До 30 сентября хотели восстановить трамвайное движение. В настоящее время оставили по одной полосе для автотранспорта.

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