Когда в столице появится отопление

25 октября коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго начнет отопительный сезон в столице.Фото: today.ua

В течение следующих 10 дней в Киеве подключат к отоплению жилые дома.

Отопительный сезон-2020, по сути, уже начался, заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.

По его словам, 25 октября коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго начнет отопительный сезон в столице.

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"С сегодняшнего дня в Киеве начинается отопительный сезон для жилого фонда города. Это будет происходить в соответствии с графиками, согласованными с районными администрациями", - сказал чиновник на брифинге.

Пантелеев подчеркнул, что подключение всего города займет до 10 дней. При этом 90% школ и детских садов начали подключать к отоплению еще 30 сентября.

"Это самый поздний пуск тепла в Киеве за последние годы. За это время киевляне сэкономили 130 млн грн, если сравнивать с запуском тепла 15 октября прошлого года", - добавил Пантелеев.

В Новом Роздоле Львовской области мэр города Андрей Мелешко и его первый заместитель подали заявления об отставке из-за срыва отопительного сезона.