Когда новый президент хочет подчинить себе Киев: что будет с Кличко

 
Ексклюзивы
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 864
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 558
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8568
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1188
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1827
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6309
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6327
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1755
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 792
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 522
Фото
Все фото
13
7
4
3
5
Кто из знаменитостей пришел на фильм о Василие Стусе
Кто из знаменитостей пришел на фильм о Василие Стусе
В Киеве дотла сгорела Audi А7 сына Гонтаревой - СМИ
В Киеве дотла сгорела Audi А7 сына Гонтаревой - СМИ
Смертельная авария на столичных Позняках: момент столкновения попал на видео
Смертельная авария на столичных Позняках: момент столкновения попал на видео
Загорелся утеплитель - в Киеве эффектно пылала новостройка
Загорелся утеплитель - в Киеве эффектно пылала новостройка
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Украинцы под стенами МОЗ поблагодарили Ульяну Супрун
Видео
Все видео
"И фюрер такой молодой": сеть повеселило видео из киевского метро
"И фюрер такой молодой": сеть повеселило видео из киевского метро
Кличко прокомментировал свое увольнение
Кличко прокомментировал свое увольнение
Появилось видео из автомобиля киевского гонщика, попавшего в ДТП на мосту Патона
Появилось видео из автомобиля киевского гонщика, попавшего в ДТП на мосту Патона
"Тело спало": под Киевом пьяный отставник СБУ устроил аварию
"Тело спало": под Киевом пьяный отставник СБУ устроил аварию
Нахамил и попытался задушить - водитель маршрутки напал на участника Революции Достоинства
Нахамил и попытался задушить - водитель маршрутки напал на участника Революции Достоинства
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 864
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28998
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6678
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2574
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
1 Просмотров: 1215
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
четверг, 05 сентября 2019 12:39

Когда новый президент хочет подчинить себе Киев: что будет с Кличко

  Комментировать
Когда новый президент хочет подчинить себе Киев: что будет с Кличко
Виталия Кличко могут уволить. Решение за Зеленским Фото: nbn.ua

Кабинет министров согласовал освобождения Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Окончательное решение должен принять президент Владимир Зеленский.

При этом Виталий Кличко остается мэром Киева и возглавляет Киевсовет до следующих выборов в столице.

"В принятии этого решения нет никаких противоречий. Президент может сделать подачу. Кабмин имеет полное право ее удовлетворить. В Офисе президента ссылаются на то, что все руководители местных государственных администраций после избрания нового президента должны написать заявление об увольнении, - говорит политолог Владимир Фесенко. - В Киеве двойственная ситуация. Она заложена Конституцией и сохраняется до сих пор. Киев имеет органы местного самоуправления, как любой город страны: Киевсовет и мэра. Но, как отдельный регион страны имеет государственную администрацию. Отсюда противоречие, которое время от времени взрывается. Особенно, когда новый президент хочет подчинить себе Киев"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевсовет просит оставить Кличко главой КГГА

"Если на должность руководителя городской государственной администрации будет назначен другой человек, появится двоевластие. Это не нормальная, конфликтная ситуация.Зараз никто не знает, как будут разграничены полномочия. Руководитель КГГА может претендовать на полный контроль над всей исполнительной властью в Киеве. Тогда мэр останется председателем горсовета, но на исполнительную власть влияния не окажет. Противостояние между мэром и руководителем КГГА не избежать, если это будут разные люди. Возможно, что Кличко переназначат. Если он принесет условную клятву верности новому президенту, его люди будут в администрации. Но сам Кличко вряд на это пойдет. В любом случае эта ситуация временная. Только до выборов. После них власть снова окажется в одних руках. Зеленский проверил реакцию общества на парламентских выборах. Уровень поддержки его действий рекордный, в столице также", - говорит политолог.

Офис президента добивался увольнения Виталия Кличко с конца июля. Прошлый состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал причиной увольнения в связи Кличко с Вадимом Столаром. Его связывают с застройническими схемами в столице.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Когда новый президент хочет подчинить себе Киев: что будет с Кличко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
сентября

Политзаключенного нашли в камере с разрезанным животом

Убитые братья стали первыми русскими святыми

Самое читаемое
Зайцева &quot;ушла&quot; по этапу: показали фото и видео &quot;жилья&quot;
Зайцева "ушла" по этапу: показали фото и видео "жилья"
7
 Просмотров: 43129
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
3
 Просмотров: 35145
&quot;Такова жизнь&quot; - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии
"Такова жизнь" - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии Просмотров: 27450
Односельчане рассказали подробности о повешенной девочке
Односельчане рассказали подробности о повешенной девочке
 Просмотров: 23994
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
23
 Просмотров: 21935
Новости Киева
Кто из знаменитостей пришел на фильм о Василие Стусе
Кто из знаменитостей пришел на фильм о Василие Стусе
13
 Просмотров: 1900
"И фюрер такой молодой": сеть повеселило видео из киевского метро
"И фюрер такой молодой": сеть повеселило видео из киевского метро
 Просмотров: 2241
Сгорела машина невестки: Гонтарева боится физического уничтожения
Сгорела машина невестки: Гонтарева боится физического уничтожения 1 Просмотров: 837
В Киеве дотла сгорела Audi А7 сына Гонтаревой - СМИ
В Киеве дотла сгорела Audi А7 сына Гонтаревой - СМИ
7
 Просмотров: 2115
В Киеве маршрутка попала сразу в 2 аварии
В Киеве маршрутка попала сразу в 2 аварии Просмотров: 540
Больше всего комментируют
6
Украинский министр готов стать донором органов
6
Депутат от "Слуги народа" спровоцировал скандал из-за российского флага
5
"Не завидуйте!". Депутат попалась на интимной переписке
4
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
2
Зеленский объяснил, почему он ветировал закон о "Пласт"
Голосов: 5538
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua