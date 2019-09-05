Когда новый президент хочет подчинить себе Киев: что будет с Кличко

Виталия Кличко могут уволить. Решение за Зеленским Фото: nbn.ua

Кабинет министров согласовал освобождения Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Окончательное решение должен принять президент Владимир Зеленский.

При этом Виталий Кличко остается мэром Киева и возглавляет Киевсовет до следующих выборов в столице.

"В принятии этого решения нет никаких противоречий. Президент может сделать подачу. Кабмин имеет полное право ее удовлетворить. В Офисе президента ссылаются на то, что все руководители местных государственных администраций после избрания нового президента должны написать заявление об увольнении, - говорит политолог Владимир Фесенко. - В Киеве двойственная ситуация. Она заложена Конституцией и сохраняется до сих пор. Киев имеет органы местного самоуправления, как любой город страны: Киевсовет и мэра. Но, как отдельный регион страны имеет государственную администрацию. Отсюда противоречие, которое время от времени взрывается. Особенно, когда новый президент хочет подчинить себе Киев"

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"Если на должность руководителя городской государственной администрации будет назначен другой человек, появится двоевластие. Это не нормальная, конфликтная ситуация.Зараз никто не знает, как будут разграничены полномочия. Руководитель КГГА может претендовать на полный контроль над всей исполнительной властью в Киеве. Тогда мэр останется председателем горсовета, но на исполнительную власть влияния не окажет. Противостояние между мэром и руководителем КГГА не избежать, если это будут разные люди. Возможно, что Кличко переназначат. Если он принесет условную клятву верности новому президенту, его люди будут в администрации. Но сам Кличко вряд на это пойдет. В любом случае эта ситуация временная. Только до выборов. После них власть снова окажется в одних руках. Зеленский проверил реакцию общества на парламентских выборах. Уровень поддержки его действий рекордный, в столице также", - говорит политолог.

Офис президента добивался увольнения Виталия Кличко с конца июля. Прошлый состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал причиной увольнения в связи Кличко с Вадимом Столаром. Его связывают с застройническими схемами в столице.