Когда на зеленых карточках метро "сгорят" поездки

В киевском метрополитене использовать поездки на бесконтактных зеленых карточках можно до 31 марта текущего года. Также, согласно распоряжению КГГА, прекращается работа сервисных центров подземки.
Об этом напомнила пресс-служба предприятия.
"Чтобы воспользоваться электронным билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой. Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за 1 раз и экономить до 1,5 гривны на каждой поездке", - отметили коммунальщики.
Оплатить проезд в общественном транспорте можно:
- Kyiv Smart Card;
- бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы;
- мобильным приложением - Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Card;
- разовым билетом с QR-кодом - бумажным или электронным.
Купить Kyiv Smart Card можно:
- в кассах метрополитена;
- в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.
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Пополнить Kyiv Smart Card можно:
- в приложении "Киев цифровой";
- в кассах метрополитена;
- в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.
Купить одноразовый электронный или бумажный QR-билет можно:
- в приложении "Киев цифровой";
- в кассах станций метро или в терминале самообслуживания.
В Киеве могут остановить движение общественного транспорта из-за попадания столицы в "красную" зону карантина. Обсуждение этого вопроса возможно на заседании СНБО, которое состоится 19 марта.
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