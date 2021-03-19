Когда на зеленых карточках метро "сгорят" поездки

31 марта 2021 года на зеленых карточках столичного метро "сгорят" поездки. Фото: "Вечерний Киев"

В киевском метрополитене использовать поездки на бесконтактных зеленых карточках можно до 31 марта текущего года. Также, согласно распоряжению КГГА, прекращается работа сервисных центров подземки.

Об этом напомнила пресс-служба предприятия.

"Чтобы воспользоваться электронным билетом, можно приобрести одноразовый QR-билет или карточку Kyiv Smart Card с возможностью пополнять ее поездками со скидкой. Транспортная карта Kyiv Smart Card дает возможность покупать до 50 поездок за 1 раз и экономить до 1,5 гривны на каждой поездке", - отметили коммунальщики.

Оплатить проезд в общественном транспорте можно:

- Kyiv Smart Card;

- бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы;

- мобильным приложением - Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Card;

- разовым билетом с QR-кодом - бумажным или электронным.

Купить Kyiv Smart Card можно:

- в кассах метрополитена;

- в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.

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Пополнить Kyiv Smart Card можно:

- в приложении "Киев цифровой";

- в кассах метрополитена;

- в терминалах самообслуживания в вестибюлях станций метрополитена.

Купить одноразовый электронный или бумажный QR-билет можно:

- в приложении "Киев цифровой";

- в кассах станций метро или в терминале самообслуживания.

В Киеве могут остановить движение общественного транспорта из-за попадания столицы в "красную" зону карантина. Обсуждение этого вопроса возможно на заседании СНБО, которое состоится 19 марта.