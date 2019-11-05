Ключевые станции метро открыли: подробности

Станции метро Майдан Незалежности, Дворец спорта и пересадки проверили.

Взрывоопасных предметов не обнаружили, сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

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Метро работает в обычном режиме.

На станции метро Святошин в Киеве открыли обновленный второй вестибюль после ремонта. Работы по реконструкции начались 23 марта после завершения ремонта вестибюля №1. В вестибюле №2 установили лифт и 2 вертикальных подъемника, выложили тактильную плитку. А также обновили покрытие пола, стен, потолка вестибюля и прилегающего перехода, сообщила пресс-служба столичного метрополитена 31 октября.