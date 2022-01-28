Клопотенко и Киевсовет объявили "борщовый" конкурс - подробности

Евгений Клопотенко является инициатором создания арт-объекта в Киеве, посвященном борщу. Его изготовят на средства меценатов. Фото: klopotenko.com

Шеф-повар Евгений Клопотенко совместно с Киевсоветом объявили открытый конкурс на создание и установку в столице артобъекта, посвященного борщу.

Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

По словам Клопотенко, целью создания арт-объекта является популяризация борща не только путем его приготовления.

"Популяризировать борщ как украинское блюдо можно традиционно через приготовление, а можно и путем установления художественного объекта в публичном пространстве города. Мы ищем креативное прочтение украинской кулинарной традиции на примере борща, поэтому обращаемся к современным художникам и приглашаем представить свое видение арт-объекта" , – отметил Клопотенко.

Арт-объект борща должен быть интересным, неповторимым и инновационным, чтобы привлечь внимание туристов, которые интересуются национальными особенностями Украины, подчеркнул секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

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"Для того чтобы привлекать большее количество иностранных посетителей, мы развиваем гастротуризм. Именно поэтому планируем установить современный арт-объект. Его должны создать с учетом инновационных архитектурных решений, мировых скульптурных тенденций и неповторимого креативного замысла", - подчеркнул Бондаренко.

Предлагаемый объект может быть скульптурой, скульптурной, световой, звуковой или мультимедийной инсталляцией, ленд-артом и так далее.

Подать заявку для участия в конкурсе можно до 28 февраля 2022-го, заполнив форму. Приглашаются профессиональные художники, граждане Украины.

С деталями конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Украинский борщ признали одним из самых вкусных первых блюд мира. Первые два места в рейтинге заняли суп банга из Нигерии и фо из говядины. Кроме борща, в списке также есть традиционные блюда практически со всех континентов мира.