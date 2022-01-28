Клопотенко и Киевсовет объявили "борщовый" конкурс - подробности

 
Ексклюзивы
1/5
Как женщинам выжить во время атаки России: в Киеве учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как женщинам выжить во время атаки России: в Киеве учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Просмотров: 738
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
"Россия хочет склонить Киев к капитуляции": что означает приглашение Зеленского к Путину
Просмотров: 1503
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
"Россия играет на наших нервах": что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 999
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
5 Просмотров: 2691
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото
Тимошенко сменила имидж, Аваков показал тарелку, Порошенко пришел под суд – неделя политиков в фото
1 Просмотров: 6462
Защитники Крут до последнего надеялись на подкрепление из Киева
Защитники Крут до последнего надеялись на подкрепление из Киева
Просмотров: 1197
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
Просмотров: 12852
Вагоны метро превратили в квартиры с плохими привычками: кто и зачем раскрасил подземный транспорт
Вагоны метро превратили в квартиры с плохими привычками: кто и зачем раскрасил подземный транспорт
Просмотров: 2358
"Спаниэль умирает. Кто-то выбросил!" - как спасают собак и кошек в самом большом приюте Украины
"Спаниэль умирает. Кто-то выбросил!" - как спасают собак и кошек в самом большом приюте Украины
Просмотров: 2961
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео
Просмотров: 4285
Фото
Все фото
22
26
9
8
11
Как женщинам выжить во время атаки России: в Киеве учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как женщинам выжить во время атаки России: в Киеве учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Люди массово вышли почтить героев Крут: как это происходило - фото, видео
Люди массово вышли почтить героев Крут: как это происходило - фото, видео
В Киеве львы приглашают на празднование своего 13-летия: яркие фото &quot;застолья&quot;
В Киеве львы приглашают на празднование своего 13-летия: яркие фото "застолья"
Вагоны метро превратили в квартиры с плохими привычками: кто и зачем раскрасил подземный транспорт
Вагоны метро превратили в квартиры с плохими привычками: кто и зачем раскрасил подземный транспорт
Хищные и опасные - как львы &quot;праздновали&quot; день рождения: яркие фото
Хищные и опасные - как львы "праздновали" день рождения: яркие фото
Видео
Все видео
Украинка установила рекорд, нарастив почти 10 м ногтей
Украинка установила рекорд, нарастив почти 10 м ногтей
"Ода зимнему Киеву": Потап презентовал трогательное видео о родном городе
"Ода зимнему Киеву": Потап презентовал трогательное видео о родном городе
Заминировали офис президента
Заминировали офис президента
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
В Киеве посчитали, сколько людей посетили центральную елку
В Киеве посчитали, сколько людей посетили центральную елку
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 5850
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1593
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1584
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 828
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6471
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
28 января 2022
1 Просмотров: 720
Із сейшельської пальми видніше
10 січня Зеленський виставив в інстаграмі картонну дурилку. На ній він у президентському кабінеті за робочим столом. Мовляв, трудовий рік розпочато. ...
воскресенье, 30 января 2022 02:52

Клопотенко и Киевсовет объявили "борщовый" конкурс - подробности

  Комментировать
Клопотенко и Киевсовет объявили &quot;борщовый&quot; конкурс - подробности
Евгений Клопотенко является инициатором создания арт-объекта в Киеве, посвященном борщу. Его изготовят на средства меценатов. Фото: klopotenko.com

Шеф-повар Евгений Клопотенко совместно с Киевсоветом объявили открытый конкурс на создание и установку в столице артобъекта, посвященного борщу.

Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

По словам Клопотенко, целью создания арт-объекта является популяризация борща не только путем его приготовления.

"Популяризировать борщ как украинское блюдо можно традиционно через приготовление, а можно и путем установления художественного объекта в публичном пространстве города. Мы ищем креативное прочтение украинской кулинарной традиции на примере борща, поэтому обращаемся к современным художникам и приглашаем представить свое видение арт-объекта" , – отметил Клопотенко.

Арт-объект борща должен быть интересным, неповторимым и инновационным, чтобы привлечь внимание туристов, которые интересуются национальными особенностями Украины, подчеркнул секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде зарегистрировали постановление о праздновании Дня украинского борща

"Для того чтобы привлекать большее количество иностранных посетителей, мы развиваем гастротуризм. Именно поэтому планируем установить современный арт-объект. Его должны создать с учетом инновационных архитектурных решений, мировых скульптурных тенденций и неповторимого креативного замысла", - подчеркнул Бондаренко.

Предлагаемый объект может быть скульптурой, скульптурной, световой, звуковой или мультимедийной инсталляцией, ленд-артом и так далее.

Подать заявку для участия в конкурсе можно до 28 февраля 2022-го, заполнив форму. Приглашаются профессиональные художники, граждане Украины.

С деталями конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Украинский борщ признали одним из самых вкусных первых блюд мира. Первые два места в рейтинге заняли суп банга из Нигерии и фо из говядины. Кроме борща, в списке также есть традиционные блюда практически со всех континентов мира.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Украина подала заявку на включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
Украина подала заявку на включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО Просмотров: 90
"Солнце" с тремя начинками: новая перепичка покоряет столичных гурманов
"Солнце" с тремя начинками: новая перепичка покоряет столичных гурманов Просмотров: 1737
Фестиваль борща попал в Книгу рекордов
Фестиваль борща попал в Книгу рекордов Просмотров: 225
"Куплю радио, чтобы не видеть того зверства" - о чем говорят у легендарной "Киевской перепички"
"Куплю радио, чтобы не видеть того зверства" - о чем говорят у легендарной "Киевской перепички" Просмотров: 2268
Сейчас вы читаете новость «Клопотенко и Киевсовет объявили "борщовый" конкурс - подробности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Покалеченные судьбы&quot;- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба 2 Просмотров: 33453
Есть единственное желание: днепровский стрелок разговорился в суде
Есть единственное желание: днепровский стрелок разговорился в суде Просмотров: 26523
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным 5 Просмотров: 16228
&quot;Никакие решетки на танках не спасут&quot;: как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
"Никакие решетки на танках не спасут": как украинские военные впервые стреляли из комплексов NLAW
14
 Просмотров: 12852
Семь областей находятся на грани локдауна: обновили карантинные зоны
Семь областей находятся на грани локдауна: обновили карантинные зоны Просмотров: 8622
Новости Киева
Как женщинам выжить во время атаки России: в Киеве учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
Как женщинам выжить во время атаки России: в Киеве учили спасаться в случае большой войны - фото и видео
22
 Просмотров: 738
Люди массово вышли почтить героев Крут: как это происходило - фото, видео
Люди массово вышли почтить героев Крут: как это происходило - фото, видео
26
 Просмотров: 2088
Бесплатные катки и провокационная арт-выставка - куда пойти, чтобы развлечься на выходных
Бесплатные катки и провокационная арт-выставка - куда пойти, чтобы развлечься на выходных
6
 Просмотров: 261
Суд вынес приговор студенту, установившему камеру в женском душе общежития
Суд вынес приговор студенту, установившему камеру в женском душе общежития Просмотров: 3213
Грузинский ресторан, тайный паб и кофейня с рисово-фундуковой матчей - особые гастрозаведения открылись в январе в Киеве
Грузинский ресторан, тайный паб и кофейня с рисово-фундуковой матчей - особые гастрозаведения открылись в январе в Киеве
12
 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
5
Три города на выбор: Лавров зовет Зеленского для разговора с Путиным
5
Ключи от мира хранятся в Киеве, а не в Москве или Вашингтоне
5
Между Украиной и США растет напряжение - CNN
3
ГБР пришло с обыском к "слуге" из группы Разумкова
2
"Покалеченные судьбы"- экс-военная рассказала о дедовщине в части, где произошла стрельба
Голосов: 7145
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть