Кличко сообщил о новых случаях коронавируса в столице

В целом количество больных в столице - 1188. Фото: pixabay

За минувшие сутки в Киеве зафиксировали 29 новых случаев заражения коронавируса.

В целом количество больных в столице - 1188, об этом сообщил мэр Виталий Кличко в Telegram.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 29 человек. 10 из них - медики. Один случай за минувшие сутки - к сожалению, летальный. Всего в столице уже 1188 подтвержденных случаев заболевания Covid-19 ", - написали в сообщении.

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По словам Кличко, на коронавирус заболели 15 женщин в возрасте от 27 до 70 лет, 9 мужчин в возрасте от 25 до 70 лет, две девочки - 4 и 12 лет и три мальчика в возрасте 4, 10 и 17 лет. Семь пациентов госпитализировали в столичные больницы. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

"Я хочу надеяться, что динамика заболевания не будет расти. Что мы сможем, наконец, начать вводить послабления. И город постепенно возвращаться к привычной жизни. Но очень важными будут следующие два недели. Чтобы у нас резко не увеличилось количество больных, я призываю всех соблюдать правила!" - написал Кличко.

Коронавирус обнаружили еще в 2 общежитиях Киевской области. Там уже провели санитарную обработку. Первый - в Бориспольском районе, в селе Петропавловское. Второй случай обнаружили в Гостомеле у военнослужащего Национальной гвардии, который с семьей живет в общежитии.