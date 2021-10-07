Кличко рассказал, когда ждать теплых батарей в жилых домах столицы

Точной даты, когда в жилых домах столицы будут теплые батареи, Кличко не назвал. Фото: Владимир Гонтар, УНИАН

В Киеве отопления в жилые дома могут дать в ближайшие дни. Точная дата пока неизвестна.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на заседании Киевсовета 7 октября, пишет УНИАН.

"Мы отталкиваемся от погодных условий. И уже через считанные дни можем начать отопительный сезон для жилых домов", - сказал Кличко.

Добавил, что с начала этой недели начали уже подавать тепло в больницы, детские сады, школы.

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На сегодня важным остается вопрос стоимости природного газа, "которая уже в восемь раз выше, чем в прошлом году, и той, что заложена в тариф", подчеркнул мэр.

Он призвал депутатов отреагировать на ситуацию.

"Мы сегодня должны принять решение в интересах потребителей, которое с одной стороны позволит уверенно войти в зиму, имея необходимые запасы газа, а с другой - не допустить повышения тарифа на тепло для населения. Для этого мы должны воспользоваться дополнительными ресурсами", - добавил Кличко.

О каких именно ресурсах говорится мэр не уточнил.

К отопительному сезону увеличат программу субсидий, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. Нафтогаз с октября и до конца апреля будет продавать украинцам газ по 7,96 грн/куб. м. Цена не учитывает затрат на транспортировку.