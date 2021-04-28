Кличко рассказал, когда в столице закончится локдаун

Кличко сообщил даты окончания локдауна в Киеве. Фото: Укринформ

Уже на следующей неделе в Киеве могут ослабить карантинные ограничения.

30 апреля в Киеве состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в которую входят вирусологи, эпидемиологи, специалисты медицинской сферы. В зависимости от ситуации в городе, комиссия будет принимать решение по ослаблению или продолжению локдауна, рассказал мэр столицы Виталий Кличко в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".

"Мы не исключаем, что на следующей неделе мы уже сможем ослабить карантин, учитывая, что локдаун дал свой результат. Численность заболеваний сейчас снизилась, но остается еще высокой", - говорит Кличко.

Сейчас коронавирус ведет себя более агрессивно, чем в прошлом году. Если раньше он больше угрожал людям пожилого возраста, то сейчас очень многие молодые люди не только болеют тяжело, но и умирают.

"Только на прошлой неделе более 300 человек в столице умерли от этой болезни. Поэтому мы будем принимать решение исходя из заключения комиссии по чрезвычайным ситуациям", - подчеркнул Кличко.

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Киев на протяжении 2021 года планирует приобрести 277,8 тыс. доз Covid-вакцины по 140 млн грн. Одна доза должна стоить ориентировочно 500 грн.