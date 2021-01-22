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пятница, 22 января 2021 17:07

Кличко призвал столичных водителей "быть сострадательными"

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Кличко призвал столичных водителей &quot;быть сострадательными&quot;
Водители "скорой" пожаловались на столичных машинистов. Фото: УНИАН

В Киеве к больным с подозрением на Covid-19 ежесуточно выезжают 25 бригад "скорой". Водители медицинского транспорта жалуются на столичных машинистов, которые не всегда пропускают их.

Об этом рассказал во время онлайн-брифинга мэр города Виталий Кличко.

"Обращаюсь к автовладельцам: вызовов у медиков сейчас очень много. А "скорая", которая мчится на вызов, везет больного, спасает чью-то здоровье и жизнь. И время иногда идет на минуты. Помните об этом. Будьте сознательными и сострадательными", - сказал глава столицы.

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По его словам, в городе ежесуточно работают 155 бригад "скорой" днем и 136 ночью.

25 бригад специализируются именно на вызовах к больным с подозрением на Covid-19. За время своей работы они 2,3 тыс. раз выезжали на вызовы к больным. Госпитализировали 1750 горожан.

Бульв. Тараса Шевченко столицы двигался загадочный кортеж "скорых" с включенными световыми маячками и сиреной.

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