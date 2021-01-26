Кличко премировал своих заместителей стопроцентной надбавкой до зарплаты

Мэр Киева Виталий Кличко выписал своим заместителям премию в размере 100% оклада за интенсивность труда. Ее должны выплатить до конца 2021 года.

Соответствующее распоряжение глава столицы подписал 21 января. Документ обнародовали на сайте КГГА.

Автор: скриншот распоряжения Кличко назначил своим заместителям 100% премию

"Установить надбавку за интенсивность труда в размере 100 процентов должностного оклада с 4 января по 31 декабря 2021 года", - говорится в распоряжении.

Надбавку будут получать все 8 заместителей Кличко. В частности первый заместитель по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба, заместители Александр Харченко и Марина Хонда. Также Александр Густелев, Валентин Мондриевский, Вячеслав Непоп, Петр Пантелеев, Анна Старостенко.

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По состоянию на 1 января 2021 года средний размер пенсии в Украине составляет 3507,51 грн. В Украине 11,1 млн пенсионеров. 11,6% из них получают пенсию свыше 5 тыс. грн.