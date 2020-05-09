Кличко порадовал киевлян новостью об общественном транспорте

В Киеве увеличат количество маршрутов общественного транспорта. Фото: depo.ua

В Киеве увеличат количество маршрутов общественного транспорта, но пользоваться им по-прежнему смогут пассажиры со спецпропусками.

"Мы увеличим количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены. Увеличение маршрутов касаться электротранспорта - троллейбусов и трамваев", - заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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В связи с возобновлением работы бизнеса Виталий Кличко призвал предпринимателей решить вопрос с подвозом сотрудников в офисы.

"Метро, ​​как я неоднократно говорил, откроется по решению правительства. И это будет не сразу", - напомнил мэр.

В Киеве в 20-х числах мая возобновят работу торговые центры и общественный транспорт.