Кличко показал, как "плавят" снег в Киеве

Со столичных дорог и тротуаров снег убирают с использованием мобильных установок. Каждая плавит до 60 т снега за 1 ч.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
"Этими днями коммунальщики усиленно убирают снег. Раньше снег вывозили за пределы Киева. Но 2 года назад столица, первая в Украине, приобрела 2 мобильных снегоплавильных установки производства Канады", - отметил глава города.
Благодаря такой спецтехники Киев экономит деньги на топливе и быстро "решает проблему "ликвидации" снега", добавил Кличко.
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На Южном мосту Киева фура устроил дрифт. По словам водителя, он не справился с управлением из-за сложных дорожных условий.
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