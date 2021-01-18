Кличко показал, как "плавят" снег в Киеве

Город приобрел 2 снегоплавильных установки TRECAN 60-PD производства Канады. Фото: скриншот с видео

Со столичных дорог и тротуаров снег убирают с использованием мобильных установок. Каждая плавит до 60 т снега за 1 ч.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Этими днями коммунальщики усиленно убирают снег. Раньше снег вывозили за пределы Киева. Но 2 года назад столица, первая в Украине, приобрела 2 мобильных снегоплавильных установки производства Канады", - отметил глава города.

Благодаря такой спецтехники Киев экономит деньги на топливе и быстро "решает проблему "ликвидации" снега", добавил Кличко.

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