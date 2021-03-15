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понедельник, 15 марта 2021 19:32

Кличко не подготовил Киев к борьбе с коронавирусом - Марина Порошенко

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Кличко не подготовил Киев к борьбе с коронавирусом - Марина Порошенко

В Киеве уже заполнены 60% из 5009 коек для больных коронавирусом, а из 30 000 медицинских работников вакцину получили только 650 человек. Об этом заявила глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко. Она предупредила, что Киев под руководством Кличко не готов к борьбе с коронавирусом, пишет "Фокус".

В настоящий момент Киев уже находится в оранжевой зоне, пишет издание, но с текущими темпами столица может оказаться в красной зоне уже к концу марта.

Из имеющихся сегодня коек для ковид-больных, сказала Марина Порошенко, 80% имеют подачу кислорода. "К сожалению, уже приближается цифра заполняемости этих коек до 60%. Это высокий показатель. Поэтому сегодня мы должны готовиться иметь запасные места, которые при необходимости нужно будет открыть".

Низкие показатели вакцинирования, по словам Порошенко, объясняются как малым количеством самой вакцины, так и недостаточной организацией процесса вакцинирования.

"Работает только половина из 12 мобильных бригад, которые должны сегодня прививать население. С такими темпами мы опаздываем и не успеваем", — предупредила Марина Порошенко.

Напомним, недавно сообщалось о том, что так называемый "сэлфи-мост Кличко" в Киеве снова треснул.

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