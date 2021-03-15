Кличко не планировал открывать Подольский мост в конце 2020 года - блогер

Блогер Олег Тоцкий, который уже несколько лет отслеживает строительство Подольского моста в Киеве, пришел к выводу, что мэр столицы Виталий Кличко не планировал открыть этот долгострой в конце 2020, хотя обещал. Более того, и в 2021 году мост также не будет открыт.

Напомним, что формальное начало строительства Подольского-Воскресенского мостового перехода началось в 1993 году, а фактически – 10 лет спустя, то есть в 2003 году. Кличко заверял киевлян, что до конца 2020 года мост будет готов, но, как выяснил Тоцкий, он не будет готов и в этом году, сообщают "Факти".

"Много не было сделано, а второе полугодие для объекта практически полностью провальное. Да, многие обещания не сбылись, - считает Тоцкий. - Как все остановилось осенью (а на отдельных участках и раньше), так и стоит до сих пор. За исключением нескольких крохотных изменений, которые даже упоминать несерьезно", - написал Тоцкий.

По его словам, "в параллельной вселенной, в которой живут некоторые городские политики, левобережные съезды последние месяцы "активно строятся", а запуск движения произойдет к лету 2021 года.

Он отметил, что в срыве сроков открытия моста в конце 2020 года был обвинен даже не карантин, а владельцы участков на Русановских садах, хотя они не имели к срокам никакого отношения.

"Самое обидное то, что на левобережный участок еще год назад просто забили на всех уровнях. Ни одна из возникших в прошлом году проблем не помешала продолжить работы ни на правом берегу, ни на арочном мосту. А на левом берегу как будто все бросили и ушли, махнув рукой. Даже проектную документацию до ума доводить не стали. Проще говоря, открывать мост в конце года никто не планировал задолго до выборов мэра (очень задолго)", - уверен Тоцкий.

Киевляне в своих комментариях к посту блогера в Facebook написали, что "речь как будто о строительстве моста, тогда как уже точно ясно, что никак иначе как "памятник воровству" это называть уже нельзя".

Другой комментатор выразил надежду, что Подольско-Воскресенский мост "заберет" для достройки "Укравтодор" и возмутился тем, что Кличко не хочет его отдавать.

Напомним, глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков заявлял, что для завершения строительства Подольско-Воскресенского моста, всех съездов и заездов нужен один строительный сезон с момента начала работ.