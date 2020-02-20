Кличко назвал дату открытия Шулявского моста

Виталий Кличко заявил, что до лета 2020 года планируется завершить строительство Шулявского мостаФото: УНІАН

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что до лета 2020 года планируется завершить строительство Шулявского путепровода. Мешает достройке один из корпусов завода Большевик, на месте которого планируется один из съездов с моста.

"Главная проблема в достройке Шулявского путепровода - пятый цех завода Большевик. Он давно не работает, полуразрушенный. И там сегодня продают секонд-хенд. Сам завод Большевик должен городу более 200 млн уплате за землю. Что же делает Фонд госимущества? Там говорят, что город может его приобрести за 700 млн! Я спрашиваю, чтобы снести эти сараи, надо платить такие деньги?!"- заявил Кличко. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Мэр отметил, что если Фонд государственного имущества (ФГИ) не передаст цех на баланс города, то он обратится к киевлянам. Жителей столицы Кличко хочет призвать также надавить на ФГИ.

Стоимость реконструкции Шулявского моста может возрастет до 1,726 млрд грн. Смету увеличили, потому что выполнили много дополнительных работ. Изначально проект оценивали 598,49 млн грн, позже стоимость повысилась благодаря дополнительным договорам до 830 млн грн, а в прошлом году в октябре мост вообще подорожал до 1,05 млрд грн