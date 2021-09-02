Кличко нашел виновного в ЧП с фонтаном, который не продержался и суток

Место, где произошло ЧП, огородили. Фото: Виталий Кличко

Водитель грузовика, провалившегося на пл. Арсенальной столицы, повредил покрытие на фонтане. Его открыли только вчера, 1 сентября.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

"Водитель утром привез бутилированную воду в одно из учреждений, которое находится в отреставрированном помещении. И должен был остановиться у ворот и занести ее. Но решил не напрягаться и подъехать поближе. Сейчас специалисты проверяют состояние форсунок фонтана, которые смонтированы под плиткой", - отметил Кличко.

Он добавил, что инвестор проекта обещает до конца недели восстановить фонтан. А водитель должен компенсировать все причиненные убытки.

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Красный грузовик ушел под землю утром 2 сентября. В результате ЧП образовалась яма достаточно больших размеров. "Сухой" фонтан на пл. Арсенальной - подарок Киеву от девелоперской компании A Development, которая реставрировала Арсенальную пл. Церемония открытия фонтана, в которой принимал участие и Виталий Кличко, стала финальным аккордом в проекте реновации Арсенальной пл. Фонтан имеет интеллектуальную систему динамических форсунок, которые реагируют на свет и музыку.