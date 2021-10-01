Кличко на сцене исполнил зажигательный хит про мэра: видео выступления

Кличко на сцене вместе с Марунич исполнил хит про мэра. Фото: скриншот с видео

Мэр Киева Виталий Кличко вышел на сцену во время концерта группы Karta Svitu и спел песню "Когда я стану мэром". Композицию исполнил с фронтменом группы Иваном Маруничем 30 сентября.

Соответствующее видео появилось Instagram столичного главы.

"Однажды...", - говорится в описании видео.

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Со сцены Кличко пожелал Маруничу успеха и поздравил с первым сольным концертом.

"Однажды я получаю музыку, где какой-то мальчик подобрал много моих высказываний. "Хочу вас поцеловать", и что-то другое. И про "горячую воду нужно подогреть". Это сколько же нужно было их собирать. А потом говорит: хочу занять ваше место. Ну, думаю, надо с ним встретиться, увидеть, кто такой. Иван, желаю успеха и поздравляю с первым сольным концертом. Нужно мечтать, нет ничего невозможного - однажды ты станешь мэром", - сказал Кличко.

View this post on Instagram Публикация от Віталій Кличко (@vitaliyklitschko)

В июне этого года Иван Марунич записал видео на песню "Однажды я стану мэром". В ней он описал работу мэра, намекая на Виталия Кличко. На видео блогер ездит по Киеву в авто и поет о том, что делал бы сам на посту мэра. В ответ Маруничу Кличко записал короткий виде-стих. Пользователи положительно оценили клип Марунича и ответ Кличко. В комментариях они писали "класс" и "огонь" мэру. Блогера благодарили за позитивный настрой.