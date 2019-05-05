Кличко на благотворительном аукционе продал экскурсию по Киеву за 50 тысяч долларов

Кличко продал экскурсию по Киеву. Фото: Акценты

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в благотворительном вечере от Всемирного боксерского совета (WBC), и продал лот "Экскурсия по Киеву" за 50 тысяч долларов.

Деньги будут потрачены на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире, сообщает пресс-служба КГГА

В благотворительном аукционе, который прошел в американском городе Лас-Вегас, также принимали участие Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Оскар Де Ла Хойя.

"Те, кто преуспел в жизни, кто имеет возможность помогать людям, должны это делать. И очень хорошо, что WBC занимается благотворительностью, много лет собирает средства, в том числе и на поддержку и реабилитацию спортсменов", - заявил Кличко.

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