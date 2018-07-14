Киоски Союзпечати сносят незаконно

"Неизвестно, чем мы навлекли гнев чиновников", - Алексей Бабанский. ФОТО: Украина

В столице сносят киоски прессы Агентства "Союзпечать". В них, по словам исполняющего директора КП "Киевблагоустройство" Андрея Андреева, якобы нелегально торгуют сигаретами. Вместе с тем президент Ассоциации распространителей прессы Украины Алексей Бабанский считает, что оснований на уничтожение павильонов нет.

В чем заключается проблема?

Первый звоночек прозвучал, когда два киоска "Союзпечати" демонтировало КП "Киевблагоустройство" - мы считаем, что незаконно. Непонятно, чем мы навлекли гнев чиновников - ведь до сих пор не было никаких претензий. Мы всегда поддерживали инициативы города, и нам киевская мэрия всегда способствовала. У 10 следующих точек продаж аннулировали договоры (их могут снести, по словам руководительницы "Союзпечати" Анны Кулаковской, уже 14-15 июля - Gazeta.ua).

Контактировала ли "Союзпечать" с представителями городского совета, как они объясняют демонтаж киосков?

Когда мы шли на заседание Киевского городской государственной администрации, где решался вопрос о сносе этих 10 точек, не имели на руках никаких документов. Говорят, что за нарушение функциональногго назначения. Так, на наших витринах должно быть не менее 75% прессы. 92-93% нашей продукции - это сугубо пресса, остальное - мелкая галантерея, канцелярия, пользуется хоть и маленьким, но спросом. Постоянно нас мониторили специалисты из департамента городского благоустройства КГГА - почему они не видели, что у нас есть эта продукция?

Кому может быть выгодно уничтожать ваши точки?

Сложно об этом говорить, потому что нет никаких ни жалоб, ни предписаний - никакой документации. Я могу только предположить, что здесь замешана или какая-то небрежность чиновников, или преступная халатность. Еще несколько лет назад был интересен бизнес по продаже прессы, а сейчас... Возможно, земля - ​​ведь это лакомый кусочек, а газетные киоски стоят и в центре, и в спальных районах, по дороге людей на работу, с работы.

Как это проблема повлияет на распространение периодики в Киеве? Проблемы почувствуют сами издатели?

Здесь речь идет не только о судьбе "Союзпечати", а о судьбе всей отрасли. В наших газетных киосках - а это единственный распространитель прессы в Киеве, другие позакрывались - реализуется 30-60% от общего тиража прессы. За прошлый год было продано около 6,9 млн экземпляров периодических изданий. Закрытие "Союзпечати" приведет к сокращениям тиражей, или вообще к закрытию СМИ.

Как планируете действовать, чтобы остановить демонтаж ваших точек?

После аннулирования договоров мы обратились к председателю горсовета - Виталию Кличко, к премьер-министру, президенту. Мэр должен разобраться. Сейчас, по запросам, пытаемся получить документацию: предоставление, обращение департамента. Когда получим, это станет нашей доказательной базой.

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Агентство "Союзпечать" распространяет в Киеве газеты "Сегодня", "Голос Украины", "Урядовый курьер", "Факты и комментарии", "Бульвар Гордона", "День", "Зеркало недели" и другие. Всего оно имеет 320 киосков. Около 70 из них действительно сдают в аренду. Однако по договоренности с предпринимателями, там обязаны продавать прессу, если на нее есть спрос у местных жителей.