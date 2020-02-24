Кино в метро: в столице запустили стилизованный поезд

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В киевском метро будет курсировать поезд, посвященный военной экшен-драме "Черкассы".

По его стенах размещены постеры, рассказывающие историю тральщика, сообщает пресс-служба Киевметрополитена.

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Премьера фильма "Черкассы" состоится 27 февраля в 2020-го. В нем речь идет о моряках украинского корабля противоминной обороны "Черкассы (U 311)", которые в марта 2014 года 3 недели сопротивлялись русским и не давали захватить тральщик. Оборону держали 48 моряков экипажа численностью 65 человек.

Мировая премьера фильма "U311 Черкассы" режиссера Тимура Ященко состоялась на 10-м Одесском международном кинофестивале. Овации зрителей для фильма о подвиге экипажа тральщика "Черкассы" продолжались несколько минут. Когда оказалось, что в зале присутствуют командир "Черкасс" Юрий Федаш и трое моряков, волна аплодисментов поднялась вновь.