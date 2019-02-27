Киевсовет пытается уничтожить "Корты на Подоле" - компания-арендатор

Киевсовет пытается отобрать земельные участки, используемые под теннисные корты. Фото: Наш Киев

Киевсовет планирует в одностороннем порядке разорвать договор аренды с компанией "Детский игровой комплекс", отобрав земельные участки, которые используются под теннисные корты.

Рассмотрение проекта решения о расторжении договора аренды земли с компанией в Киевсовете запланировано на 28 февраля. На данный момент корты занимают два земельных участка. Более крупный из них находится в долгосрочной аренде у "ДИК" до 2024 года. На маленький участок договор аренды закончился в 2001 году - с тех пор компания многократно подавала в КГГА документы на заключение договора аренды. Трижды вопрос выносился на сессию Киевсовета, но снимался с сессии без рассмотрения.

Осенью 2018 года выяснилось, что депутат Киевсовета от БПП Вадим Сторожук "по поручению секретаря Киевсовета" (Владимира Прокопива - также депутата от БПП) подал на рассмотрение земельной комиссии Киевсовета проект решения о расторжении договора аренды на большой участок. Но поскольку никаких законных причин для этого не было, Сторожук заявил, что маленький участок самовольно занят, и поставил условие освободить его в течении месяца. В противном случае будет расторгнут договор по большому участку. Таким образом, за одно надуманное нарушение попытались наказать, отбирая другой участок. В пояснительной записке к проекту решения Сторожук указал цель своего проекта: разрыв договора аренды для обеспечения рационального использования земельного участка.

В компании "Детский игровой комплекс" заявляют, что с юридической точки зрения это правовой беспредел, поскольку никто маленький участок самовольно не занимал. На этом участке законно построены и введены в эксплуатацию теннисные корты, которые внесены в Единый реестр имущественных прав как целостный имущественный комплекс. В "ДИК" считают эти действия неправомерными, поскольку договор аренды совершенно законный, и все обязательства по нему компания выполняет. Попытки расторжения договора можно классифицировать как попытку передать активы заинтересованным лицам.

Кем могут быть эти лица, предположил глава комиссии по вопросам законности и предотвращения коррупции Олег Бондарчук. На заседании комиссии Киевсовета 20 февраля 2019 года он заявил: "Есть информация, почему их (ДИК) оттуда хотят выгнать. Есть такой господин Кононенко, все знают, кто это. У него есть международная теннисная академия, построенная в Пуще-Водице. И он хочет забрать эти корты и построить там филиал своей академии в Киеве, возле метро в центре. Вот и весь ответ".

Напомним, теннисные корты по улице Межигорская, 56/63-а в Киеве функционируют уже 15 лет и известны жителям столицы как "Корты на Подоле". На них регулярно проходят соревнования и чемпионаты, занимаются сотни детей. Директор компании - Виктор Агофонов, который является Президентом федерации тенниса Киева.