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среда, 03 марта 2021 21:44

Киевскому пранкеру грозит 5 лет тюрьмы

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Киевскому пранкеру грозит 5 лет тюрьмы
Киевлянин снимал на видео свое нападение на копа и планировал заработать на нем денег. Фото: Нацполиция

В Киеве мужчина решил снять видео для YouTube, чтобы собрать деньги, и ударил копа в лицо тарелкой со сливками.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

На площади Независимости он подошел к машине полицейских, которые дежурили, и сообщил им, что скоро на Крещатике произойдет ДТП.

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Пока патрульный думал, мужчина ударил ему в лицо тарелкой со сливками и бросился бежать. Однако его задержали и доставили в участок.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

В США, съемки пранка закончились смертью 20-летнего блогера Тимоти Уилкса. Парень ради контента имитировал ограбление. Его застрелил 23-летний Дэвид Старнес-младший, шутка не понял.

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