Киевскому пранкеру грозит 5 лет тюрьмы

В Киеве мужчина решил снять видео для YouTube, чтобы собрать деньги, и ударил копа в лицо тарелкой со сливками.
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
На площади Независимости он подошел к машине полицейских, которые дежурили, и сообщил им, что скоро на Крещатике произойдет ДТП.
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Пока патрульный думал, мужчина ударил ему в лицо тарелкой со сливками и бросился бежать. Однако его задержали и доставили в участок.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
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