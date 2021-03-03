Киевскому пранкеру грозит 5 лет тюрьмы

Киевлянин снимал на видео свое нападение на копа и планировал заработать на нем денег. Фото: Нацполиция

В Киеве мужчина решил снять видео для YouTube, чтобы собрать деньги, и ударил копа в лицо тарелкой со сливками.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

На площади Независимости он подошел к машине полицейских, которые дежурили, и сообщил им, что скоро на Крещатике произойдет ДТП.

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Пока патрульный думал, мужчина ударил ему в лицо тарелкой со сливками и бросился бежать. Однако его задержали и доставили в участок.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

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