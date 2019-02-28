Киевское метро готовит пассажирам сюрприз

1 марта пассажиров метро будут развлекать живой музыкой. Фото: Униан

К первому дню весны в столичном метрополитене пассажирам готовят подарки и развлекать живой музыкой.

Социальная акция ко Дню весны состоится 1 марта в вестибюле станции Золотые ворота в 11.00, пишет пресс-служба ведомства в Facebook.

Как отмечается, для пассажиров сыграет оркестр 22-й отдельной бригады по охране дипломатических учреждений Национальной гвардии Украины, а компания Grand Event добавит к праздничному настроению подарков.

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"Прогонять зиму с Певческого поля, где проходит фестиваль гигантских китайских фонарей, на Золотые ворота приедет настоящий дракон и милые панды. Кроме веселого настроения и забавных фото, они приготовили пассажирам интересные сувениры", - говорится в сообщении.

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