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четверг, 14 мая 2020 14:58

Киевский ботанический сад открыли для свободного посещения
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105 лет назад, 14 мая 1915 года в Киеве открыли для свободного посещения ботанический сад. В то время Киевским ботаническим садом заведовал профессор Александр Фомин.

14 мая 1915 года открыли свободный вход в Киевский ботанический сад
Фото: facebook.com/Fomina.Botsad.BotGarden.Kyiv.Ukraine
14 мая 1915 года открыли свободный вход в Киевский ботанический сад
14 мая 1915 года открыли свободный вход в Киевский ботанический сад
14 мая 1915 года открыли свободный вход в Киевский ботанический сад
14 мая 1915 года открыли свободный вход в Киевский ботанический сад

Об этом напомнили на Facebook-странице Центральной районной библиотеки имени Евгения Плужника.

В библиотеке презентуют инфорацийний издание о Киевский ботанический сад, выпущенное к 180-летию создания парка.

Официальной датой основания Киевского ботанического сада считают 22 мая 1839. Тогда на месте, выделенном для временного размещения ботсада, сделали первые посадки.

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Первый ректор Киевского университета им. Святого Владимира Михаил Максимович вместе с архитектором Викентием Беретти и директором ботсада Рудольфом Траутфеттер выбрали для закладки сада холмистый пустырь за будущим красным корпусом, где протекала Лыбедь и пасся скот.

На конец 1841 ботанический сад получил статус постоянного. В последующие девять лет, вплоть до 1850 года выполнялись большие строительные работы по облагораживанию территории и активное расширение коллекции. С 1852 года порядок сада завершили установлением ограждения вокруг территории.

В течение двадцати лет с 1894 до 1914 года директором Ботанического сада был Сергей Гаврилович Навашин. С его именем связаны мировые открытия в области цитоэмбриологии и, в первую очередь, - двойное оплодотворение у покрытосеменных растений, принесли всемирную славу Киевскому университету и его Ботаническом саду. С 1914 по 1935 г.. Директором Ботанического сада был Александр Фомин.

После смерти академика Фомина Ботанический сад носит его имя.

В конце апреля в столичном ботаническом саду имени Гришко зацвели ранние сорта сирени. Цветут также поздние магнолии и форзиции, распустились сакуры, черемухи, "приготовились" свечи на каштанах.

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Дата
14
мая

Киевский ботанический сад открыли для свободного посещения

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