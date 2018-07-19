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четверг, 19 июля 2018 17:39

Киевские власти отреагировали на митинг Союздрука под мэрией

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Киевские власти отреагировали на митинг Союздрука под мэрией
Панчий объяснил позицию киевской власти относительно киосков Союздрука. Фото: ukranews.com

Первый заместитель директора департамента городского благоустройства КГГА Тарас Панчий объяснил позицию киевской власти относительно киосков Союздрука, которые специализируются на продаже печатных периодических изданий.
"Город против перевода мест продажи прессы в точки продажи сигарет. А именно это и начали делать киоски Союздрука после того, как просчитали, что выгоднее превратиться в сигаретного монстра вместо низкорентабельного бизнеса продажи прессы ", - написал Панчий в Facebook.

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Он отметил, что комплексной схемой Киева предусмотрено четко фиксированное количество временных сооружений с функциональным назначением "продажа периодики", которое не будет меняться.

Сегодня работники агентства "Союздрук" провели митинг под Киевсоветом. Они выступали против демонтажа своих киосков, где продаются печатные периодические издания.
Союздрук имеет около 320 киосков по продаже печатных изданий. На прошлой неделе в Агентстве сообщили, что мэрия приняла решение демонтировать часть их точек. Известно о демонтаже 10 МАФов. Их снесли работники коммунального предприятия "Киевблагоустрий". Там объясняют, что киоски демонтируют из-за нарушения условий их целевого назначения - кроме прессы, там продают и другие вещи. В частности, сигареты, говорят коммунальщики.

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