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воскресенье, 17 ноября 2019 22:50

Киевская власть выделит 83 млрд гривен на развитие общественного транспорта

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Киевская власть выделит 83 млрд гривен на развитие общественного транспорта
Киев будет развивать общественный транспорт. Фото: РБК

Депутаты Киевского городского совета утвердили Городскую целевую программу развития транспортной инфраструктуры города Киева на 2019-2023 годы.

"Общий бюджет программы, рассчитанной на пять лет, составляет 83,4 млрд грн. Большую часть — 76,1 млрд — будет финансировать город, остальную сумму планируем получить из госбюджета, а также от инвесторов и кредиторов", - отметил исполняющий обязанности директора Департамента транспортной инфраструктуры Иван Шпилевой, сообщает пресс-служба КГГА.

"Значительное внимание традиционно будет уделено капитальному ремонту столичных дорог. Также будем устанавливать квоты на паркоместа в центре и повышать комфорт общественного транспорта. Это будет мотивировать киевлян отказываться от собственных автомобилей", - сообщил он.

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Программа направлена ​​на развитие устойчивой городской мобильности, в частности, приоритет для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта во время планирования и строительства транспортной инфраструктуры.

Буде произведена закупка более 400 единиц трамваев, троллейбусов и электробусов до 2023 года.

В Виннице планируют реконструировать терминал Международного аэропорта "Винница". Проект реконструкции предусматривает достройку третьего этажа, стеклянные лифты и VIP-зал.

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