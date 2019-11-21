Киевская власть не разрешала строить ТРЦ "Петровка" - КГГА

В Киевской городской государственной администрации не выдавали разрешение на строительство ТРЦ "Петровка" Фото: 1NEWS.COM.UA

В Киевской городской государственной администрации не выдавали разрешение на строительство ТРЦ "Петровка".

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, пишет пресс-служба администрации.

Компании "Б.В." предоставили градостроительные условия и ограничения для проектирования торгово-общественного центра "Петровка" в Оболонском районе.

"Поясню: градостроительные условия и ограничения - это исключительно исходные данные для проектирования, не является разрешением на строительство. Документом определено предельную высоту проектирования 25 метров. Окончательная же высота будет определена проектной документацией с учетом решений детального плана территорий", - сказал Поворозник.

Участок в 2004 году Киевсовет передал в аренду компании "Солидарность". В марте 2010 года Киевсовет перезаключил договор аренды с компанией "Б.В". Срок аренды участка - 25 лет. До 2035 года.

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"Проектирование ТРЦ планируется на земельном участке площадью 0,9899 га, однако проектная документация в Департамент градостроительства и архитектуры не предоставлялось", - добавил Поворозник.

На месте книжного рынка "Петровка" построят торговый центр, который должен быть "не выше девяти этажей". Конечную высоту здания определят в проектной документации. Департамент градостроительства и архитектуры КГГА издал градостроительные условия и ограничения на проектирование ТРЦ на части территории вещевого и книжного рынка "Петровка", пишет КиевVласть.