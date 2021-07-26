Киевом начнут курсировать электробусы

Киев планирует приобрести 17-20 электробусов. Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве первые электробусы на маршрутах общественного транспорта появятся в ближайшие два года.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

Планируется, что современный транспорт заменит подвижной состав с дизельными двигателями на двух автобусных маршрутах: №55 Дарницкая пл. - станция метро Дворец спорта и №62 Ботанический сад - Контрактовая пл.

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"В ближайшее время Киев объявит международную процедуру закупки первых электробусов для Киевпастранса. В зависимости от течения открытых торгов, город приобретет 17-20 электробусов и необходимые для их работы зарядные станции. Это будут современные машины, которые будут отвечать всем требованиям инклюзивности", - отметил Густелев.

Он добавил, что постепенная замена автобусов с дизельными двигателями на электробусы будет способствовать улучшению экологической ситуации в городе. Ожидаемые объемы сокращения выбросов парниковых газов составят 537 т CO2 в год.

Киев приобретет электробусы по Киотскому протоколу. Это не кредитные средства, их не надо возвращать из бюджета города. Решение приняли на заседании комиссии 2 февраля 2021-го. Столица в течение последних двух лет уже тестировала два электробусы.