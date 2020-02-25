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вторник, 25 февраля 2020 07:55

Киевлянку шокировали платежкой с рекордной суммой за тепло

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Киевлянку шокировали платежкой с рекордной суммой за тепло
Пересчет коммунальных: киевлянке насчитали 53 тысячи гривен за теплоФото:facebook

В Киеве жительница многоэтажки на Левом берегу получила платежку на сумму 52 932,18 грн за отопление 4-х комнатной квартиры площадью 127,3 кв.м.

Информацию об этом подтвердили в "Киевтеплоэнерго".

"К сожалению, должны подтвердить, что эта информация не фейковая и жительница дома по адресу: ул. Е. Сверстюка, 52-в действительно получила платежку за отопление 4-комнатной квартиры с отапливаемой площадью 127,3 кв. м в январе 52 932,18 грн", - говорится в сообщении

Такую платежку киевлянка получила, поскольку ее квартира - единственная в доме "без взятого на коммерческий учет прибора учета теплоэнергии".

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"Существующая методика работает, когда 50-70% квартир оборудованы индивидуальными счетчиками. Когда оснащение индивидуальными приборами учета в доме превышает 70%, но не достигает 100%, такой алгоритм дает сбой. Понимая абсурдность ситуации, которая возникла, мы будем обращаться к правительству и профильному министерству с инициативой создания альтернативной методики проведения начислений для домов, где более 70% квартир оборудованы индивидуальными приборами учета", — отметил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

Жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования. А разница, которая образуется между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика.

Февральский счет за тепло будет меньше, чем платежка в декабре и январе. Цены на газ продолжают снижаться. По словам премьер-министра Алексея Гончарука это будет учтено в платежках украинцев.

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