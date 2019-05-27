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четверг, 30 мая 2019 00:15

Киевлянка рассказала, как создает конфеты из сыра
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Стоимость коробки с 9 конфетами - 250 грн
Фото: Предоставлено Лилией Милецкой
Заказы направляет по почте или клиенты забирают сами у метро Крещатик в Киеве
Конфеты делает из бельгийского и французского шоколада
Сыр для конфет выбирает европейских производителей из Италии, Франции, Германии, Норвегии, Голландии
Лилия пока сама занимается делом, делает конфеты дома

На создание домашней кондитерской по изготовлению конфет достаточно несколько тысяч долларов. Но стоит пройти курсы шоколатье, где расскажут о тонкостях дела, научат рецептам и предупредят об ошибках.

Об этом Gazeta.ua рассказывает Лилия Милецкая из Киева. Она в 2017 году создала интернет-магазин "Сыр в шоколаде", где продает конфеты собственного производства.

"Однажды поняла, что хотела бы заниматься сладостями. В интернете увидела идею изготовления конфет из сыра. Потом нашла где можно научиться их делать и прошла курсы, - рассказывает Лилия, - Первые рецепты получила на курсах. Все остальные - моя фантазия. Мне нравится не просто делать и продавать конфеты, а придумывать новые вкусы и удивлять своих клиентов".

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В ассортименте сейчас есть 13 вкусов конфет в темном, молочном и белом шоколаде. Среди начинок есть вкусы с пюре манго, малины, смородины, клубники, вяленой вишни, банана, груши, тыквы. В начинку добавляет также листочки мяты, цедру лайма и апельсина, натуральные пряности. Создает новую коллекцию вкусов на сезоны весна-лето и осень-зима.

Автор: Предоставлено Лилией Милецкой
  В ассортименте 13 вариантов конфет, к лету и зиме создает различные вкусы
В ассортименте 13 вариантов конфет, к лету и зиме создает различные вкусы

"Зимой больше хочется имбиря, пряничка, апельсинов. А летом - ягодных вкусов, персиков, чего-то более легкого. Делаю конфеты с кофе и сыром, чаем и бергамотом. В этом году еще сделала со вкусом пломбира, - рассказывает Лиля, - Почему-то темный шоколад покупают меньше. Девушки обожают конфеты с белого шоколада. Совмещаю его с сыром и манго или клубникой с мятой. В магазине нельзя найти хорошего белого шоколада. Вообще, когда пробую магазинные конфеты со сроком хранения полгода и больше, понимаю, насколько они несвежие".

Готовит конфеты дома. Лиля отмечает, что для работы нужно немного оборудование: посуда, отдельные дощечки для сыра и шоколада, кулинарный термометр, шпатель и ножи, холодильник и прочее. Духовку использует для сушки ягод, которые идут в начинку конфет.

Автор: Предоставлено Лилией Милецкой
  Конфеты делает из бельгийского и французского шоколада
Конфеты делает из бельгийского и французского шоколада

Сливки и сливочное масло использует украинские, но только животного происхождения, без растительных жиров. Французский и бельгийский шоколад покупает в официальных дистрибьюторов в Украине. Сыры тоже иностранные: из Италии, Франции, Германии, Норвегии, Голландии. Для конфет выбирает сыры с ярким вкусом, с выдержкой от 12 месяцев.

"Внимательно читаю состав продуктов, которые использую. Продукты должны быть без ароматизаторов, или лишних примесей. Если на этикетке пишут "с черной смородиной", то там должно быть пюре смородины. Выбираю европейские сыры из-за их качества, рецептуры и условия изготовления и вызревания сыра. Для меня очень важны эти моменты, - рассказывает Лилия, - Раз в несколько недель вялю небольшие порции ягод. Не нашла нормальной вишни в коньяке для конфет, делаю сама".

Автор: Предоставлено Лилией Милецкой
  Сыр для конфет выбирает европейских производителей из Италии, Франции, Германии, Норвегии, Голландии
Сыр для конфет выбирает европейских производителей из Италии, Франции, Германии, Норвегии, Голландии

Продает конфеты в социальных сетях Facebook и Instagram в группах "Сыр в шоколаде by Liliya Miletskaya". Каждый вторник и пятницу отправляет заказ по Украине. В Киеве можно забрать конфеты на метро Крещатик или заказать доставку курьером.

"Мне больше нравится Инстаграм, вкладываю больше усилий туда. Поэтому, наверное, этот инструмент и работает лучше, - делится Лилия, - В прошлом году участвовала в фестивалях. Сейчас колеблюсь. Хочется сделать хорошую витрину, надо ставить холодильник. Но это дополнительные расходы. И все надо тащить на себе на мероприятие, или кого-то нанимать".

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В месяц покупают несколько тысяч конфет. Клиенты могут самостоятельно выбрать вкусы в коробку с 9, 16, 24, 35 конфетами. Стоимость за коробку с 9 конфетами - 250 гривен. Конфеты хранят в холодильнике до 2 месяцев. Новые сладости Лиля делает каждую неделю, чтобы клиенты получили свежие конфеты.

Автор: Предоставлено Лилией Милецкой
  Стоимость коробки с 9 конфетами - 250 грн
Стоимость коробки с 9 конфетами - 250 грн

"Дикой популярностью пользуется новая конфета из розового шоколада. Есть уже фанаты, которые просят собрать коробку только с этим вкусом. А кое-кто заказывает просто попробовать что-то новое. Шоколад имеет яркий ягодный вкус. Его делают из бобов Ruby, что совсем недавно вывели ученые", - рассказывает Лилия.

Лилия сейчас проводит онлайн курсы для всех желающих научиться делать конфеты дома и ведет кулинарный блог. За 100 долларов можно получить текстовый мастер-класс с несколькими рецептами. Онлайн мастер-класс с текстовым документом стоит 150 долларов. На нем Лилия в реальном времени готовит конфеты и потом месяц дополнительно консультирует. Пока обучение прошли 15 человек из Украины, России, Италии, Швейцарии, Италии.

Автор: Предоставлено Лилией Милецкой
  Лилия пока сама занимается делом, делает конфеты дома
Лилия пока сама занимается делом, делает конфеты дома

"Как в каждой профессии, есть свои нюансы, лучше знать не из собственных ошибок, а из опыта других. В своих мастер-классах рассказываю о том, как выбрать шоколад и сыры, какое надо оборудования, делюсь рецептами и формулами приготовления конфет, - делится Лилия, - В будущем хотела бы создать свой бутик шоколада и увеличить объемы производства и продажи конфет".

Киевлянка Лилия Милецкая по образованию технолог общественного питания. Около 15 лет работала в ресторанной сфере. Свое дело начала в 2017 году, для этого прошла курсы шоколатье.

Для выпекания тортов и десертов нужна профессиональная техника и опыт в создании десертов. Для работы понадобится печь, холодильники, миксеры, посуда и различные аксессуары. В общем, нужно около 50000 гривен на оборудование. Работать можно на кухне арендованной квартиры. Первых клиентов можно найти из своего окружения среди друзей и коллег по работе.

Автор: Анна Деревянко
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