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понедельник, 13 сентября 2021 11:29

Киевляне смогут отслеживать движение общественного транспорта в новом сервисе

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Киевляне смогут отслеживать движение общественного транспорта в новом сервисе
Сервис "Движение транспорта" оцифровывает данные Киевпастранса о городских остановки и маршруты, чтобы предоставить их пользователям в удобном формате. Фото: КГГА

Городское приложение "Киев Цифровой" дополнят новым сервисом "Движение транспорта". В нем киевляне и гости города смогут отслеживать отправление транспорта, остановки на каждом маршруте и информацию о пересадке.

Об этом сообщила команда "Цифрового" в Facebook.

Разрабатывает новый сервис коммунальное предприятие ГИВЦ в сотрудничестве с Киевпасстрансом.

"Пользователи сервиса смогут находить в приложении нужные остановки и маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, следить за движением транспорта на карте. Искать можно будет по номеру маршрута или названию остановки. Также приложение покажет время отправления транспорта, остановки на каждом маршруте и информацию, на какой остановке можно пересесть. Нужные маршруты пользователи смогут добавить в "Избранное", чтобы всегда иметь их под рукой", - говорится в сообщении.

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Разработчики готовят "Движение транспорта" к релизу в бета-версии. Будут привлекать пользователей, чтобы они оставляли отзывы для улучшения и дополнения сервиса.

Также продолжат совершенствовать сервисы QR-билетов и транспортной карты для удобной оплаты проезда. Сейчас QR-билетами в приложении воспользовались примерно 5 млн раз, пополняли транспортные карты более 2 млн раз.

Киев окончательно перешел на е-билет. С 14 июля бумажных талонов и кондукторов в общественном транспорте нет. Кондукторам предложили перейти на должность контролера и на другие вакансии Киевпастранса. Способы оплаты проезда - по ссылке.

"Киев Цифровой" - приложение, объединивший главные городские сервисы. Пользователям уже доступны: пополнение транспортной карты, QR-билеты, оплата парковки, уплата штрафов, возврат эвакуированной машины с QR-кодом, а также голосование за проекты Общественного бюджета.

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