Киевляне смогут обменять кровь на соки и шоколадки

Доноров для сдачи крови будут принимать в шестом корпусе Киево-Могилянской академии Фото: Информатор

Во вторник, 15 мая, в Киево-Могилянской академии состоится День донора. В этот день все желающие смогут помочь больным людям, сдав кровь.

Донорская кровь попадет в Национальный Институт сердечно-сосудистой хирургии им Н.М. Амосова для спасения больных, написал Информатор.

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Благотворителей будут принимать в шестом корпусе Киево-Могилянской академии, что на ул. Волошская, 8/5, с 8:30 до 14:00. Участникам акции обещают сюрпризы от компаний Nestle, Borjomi, соков Galicia и символическую плату от государства, рассказали организаторы Дня Донора Андриана Мужик и Алла Била.

Организаторы попросили всех доноров придерживаться нескольких правил перед сдачей крови: не есть в течение суток тяжелую пищу, за два дня не употреблять алкоголь, за три - медпрепараты, за два часа - не курить. С утра принять легкий завтрак. Также организаторы напомнили, что в день сдачи крови за украинским законодательством разрешается взять выходной на восстановление.

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