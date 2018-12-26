Киевляне остались без мороза и без снега

Четверг 27 декабря будет для киевлян бесснежным и безморозным.
Температура будет составлять около 0° - и днем, и ночью. Будет облачно, но без осадков, говорится в прогнозе Укргидрометцентра.
Также предупреждают о гололеде на дорогах.
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Ранее сообщалось, что в столице мужчина умер, поскользнувшись на не посыпанном солью тротуаре и ударившись головой. В мэрии ответили, что смерть наступила в результате сердечного приступа.
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