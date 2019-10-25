Киевлянам сообщили неутешительную новость о "бабьем лете"

"Бабье лето" закончилось, а осень вернулась. Фото: ye.ua

Средняя температура воздуха в Киеве за сутки 24 октября составляла 10,5 градусов, а максимальная поднялась всего до 12,8 градусов тепла.

После таких температур можно считать, что "бабье лето" закончилось, а осень вернулась, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Метеорологи утверждают, что в этом году "бабье лето" длилось 12 дней, в течение которых было четыре температурные рекорды.

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Климатологи обсерватории определили, что самое короткое в XXI веке "бабье лето" было в 2017 году и продолжалось пять дней, а наиболее долгое в прошлом году - 14 дней.

В субботу в Киеве бабье лето установило очередной температурный рекорд.По данным наблюдений метеостанции, после полудня 19 октября столбик термометра поднялся до +23,3ºС, что на 2,1ºС выше предыдущего максимума температуры воздуха.