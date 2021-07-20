Киевлянам приготовиться: на столицу надвигается шторм

В среду, 21 июля, в Киеве объявили штормовое предупреждение.
Ожидаются грозы и шквальный ветер, сообщил Укргидрометцентр.
"Днем (21 июля. - Gazeta.ua) значительные дожди и порывы ветра. Первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.
При падении деревьев или веток, травмировании людей следует немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.
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Рекомендации, которые следует соблюдать во время сильного ветра:
- укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- избегать больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Рекомендации, которые следует соблюдать во время ливня:
- обходите большие деревья - ветви могут представлять большую опасность;
- если находитесь за рулем автомобиля - прежде всего необходимо снизить скорость. Езда на малой скорости позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче преодолеть лужи и не потерять управление.
В течение 30 мин. 19 июля в столице выпало 18 мм осадков, что составляет почти недельной норме.
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