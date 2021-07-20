Киевлянам приготовиться: на столицу надвигается шторм

21 июля в столице ожидаются грозы, днем - значительные дожди и порывы ветра 15-20 м/с. Фото: Виктор Ковальчук, УНИАН

В среду, 21 июля, в Киеве объявили штормовое предупреждение.

Ожидаются грозы и шквальный ветер, сообщил Укргидрометцентр.

"Днем (21 июля. - Gazeta.ua) значительные дожди и порывы ветра. Первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

При падении деревьев или веток, травмировании людей следует немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

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Рекомендации, которые следует соблюдать во время сильного ветра:

- укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- избегать больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Рекомендации, которые следует соблюдать во время ливня:

- обходите большие деревья - ветви могут представлять большую опасность;

- если находитесь за рулем автомобиля - прежде всего необходимо снизить скорость. Езда на малой скорости позволит быстрее затормозить при возникновении аварийной ситуации, поможет легче преодолеть лужи и не потерять управление.

В течение 30 мин. 19 июля в столице выпало 18 мм осадков, что составляет почти недельной норме.