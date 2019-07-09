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вторник, 09 июля 2019 19:15

Киевлянам хотят сдавать в аренду электросамокаты

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Киевлянам хотят сдавать в аренду электросамокаты
Компания колеблется с запуском сервиса, ведь самокаты могут украсть или сломать до того как они окупятся. Фото: bolt.eu

Эстонская компания Bolt рассматривает возможность запуска сервиса аренды электросамокатов в Киеве.

Окончательное решение еще не принято. Об этом говорит региональный менеджер компании в Украине Тарас Потичный, пишет Экономическая правда.

Колебания компании связаны с тем, сервис может быть неприбыльным в Украине.

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"Сложно успеть окупить этот самокат, пока его не сломают либо не унесут. Вы купили 500 самокатов, поставили их в Киеве. Один самокат стоит 300-500 евро, а окупить его крайне сложно", - объяснил менеджер.

Сейчас эстонская компания пытается договориться, как застраховать такие риски.

Предприниматели ведут переговоры с поставщиками самокатов. Возможны два варианта: или Bolt будет владеть самокатами, или партнер.

Сейчас сервис проката электросамокатов уже работает в Мадриде, Париже, Риге и Эстонии.

Ранее компания Uber анонсировала запуск аренды электровелосипедов и электросамокатов в Киеве.

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