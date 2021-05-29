Киевлян начали массово прививать. Очередь огромная - уникальные фото

В Киеве с 10:00 начали вакцинировать от Covid-19 горожан, которые зарегистрировались на прививку через портал или приложение "Дия". Колют китайский препарат Coronavac.

Центр вакцинации открыли в четвертом павильоне Международного выставочного центра. Надпись на вывеске над входной дверью - с ошибкой. Вместо украинского слова "вакцинації" написали "вакцінації", сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Чтобы получить укол люди становятся в очередь. В ней более 100 человек, но каждую минуту увеличивается.

Фото: Лилия МЫЦКО

"Стою здесь с 8:30, хочу одной из первых попасть. Записывалась через участкового врача. Нам позвонили и сказали, что открывают Центр вакцинации. Это будет моя первая доза", - рассказала 65-летняя киевлянка Светлана.

На прививку некоторые киевляне пришли семьями.

"Смешно смотреть на людей, которые боятся вакцинации, но употребляют алкоголь. Страшно, что мы сделаем прививки, а кто-то нет. Украинцы не понимают, что это единственный выход", - сказал 35-летний Артем. С ним пришли жена и брат.

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Для прививки в Центре вакцинации необходимо обязательно иметь с собой паспорт и идентификационный код.

Во Франции обнаружили больных, заразившихся редким штаммом коронавируса с новой мутацией. На западе страны зафиксировали новый кластер редкого варианта Covid-19. Подтвердили 37 случаев инфицирования до 27 мая. Большинство из них - в коммуне Ньор.