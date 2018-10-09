Киевлян массово атакуют стаи насекомых

В Киеве на Виноградаре заметили огромное количество божьих коровок и мошек. Они массово атакуют дома местных жителей и доставляют дискомфорт.

Насекомые сидят на стенах и окнах, написала пользователь сети Ирина Ружинская в сообществе "Виноградарь" в Facebook.

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В комментариях жители Виноградаря жалуются, что из-за жуков могут пострадать дети. Кроме того, домашние животные реагируют на божьих коровок и бросаются на окна.

Фото: obozrevatel.com

В Харькове в одном из магазинов продают овощи, сплошь покрытые насекомыми. На баклажанах и помидорах видны стаи насекомых. Однако они не только на овощах. Мошек можно увидеть и на хлебобулочных изделиях. Фотографии сделали в магазине "Кум".