Киевблагоустройство открестилось от сноса киосков прессы

"Будем обращаться в полицию, пусть разбираются", - "Союзпечать". Фото: Gazeta.ua

Киевская власть не объясняет снос киосков Агентства "Союзпечать".

"Городская власть или дает очень разрозненные комментарии, или молчит. То обвиняет в нарушении назначения точек, то обвиняет в неуплате налогов за продажу подакцизных товаров. Но у нас есть все подтверждающие документы. Пока никаких сдвигов в нашу сторону нет. Если такое молчание будет и в дальнейшем - выйдем к Киевскому совету на митинг. Будем забастовкой добиваться внимания мэра. Будем обращаться в полицию, пусть разбираются", - сообщили в Агентстве.

В то же время пресс-служба КП "Киевблагоустройство" сообщила, что к решению демонтировать павильоны предприятие не имеет никакого отношения, потому что они "просто работяги", которые "таскают железо". Ответственность за это лежит на Департаменте городского благоустройства КГГА.

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Агентство "Союзпечать" распространяет в Киеве газеты "Сегодня", "Голос Украины", "Урядовый курьер", "Факты и комментарии", "Бульвар Гордона", "День", "Зеркало недели" и другие. Всего имеют 320 киосков. Два из них уже демонтировали, с десятью другими собираются разорвать договор - якобы за нарушение функционального назначения.