Самый высокий среднесуточный показатель в Киеве был 1 марта 2018. Фото: World

Киев занял 13 место в мировом рейтинге пробок за 2018 год.

Как отмечается, в украинской столице самый высокий среднесуточный показатель был 1 марта 2018, а самый низкий 8 апреля. Об этом сообщает Traffic index.

Лидером рейтинга стал город Мумбаи, на западе Индии. В первую десятку также вошли Богота (Колумбия), Лима (Перу), Нью-Дели (Индия), Московская область (Россия), Стамбул (Турция), Джакарта (Индонезия), Бангкок (Таиланд) и Мехико (Мексика).

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Киев относится к числу наиболее "прозрачных" европейских столиц по доступу к публичной информации.