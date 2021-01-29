Киев зачистили от незаконных "вагончиков"; фото до и после

С 25 по 29 января 2021 года коммунальщики демонтировали незаконно размещенные сооружения на улицах столицы, не имевшие разрешительных документов.

Об этом сообщил КП "Киевблагоустройство".

Фото: КП "Киевблагоустройство"

"Эти фото - еще одно напоминание о том, что временные сооружения в Киеве могут размещаться только при наличии разрешительной документации. В противном случае незаконные временные сооружения демонтируются нашими специалистами", - говорится в сообщении.

Детальный демонтажный отчет специалисты предоставят в понедельник, 1 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Торговую локацию на Житомирской обновляют. Показали, какая будет после реконструкции

Во время сноса МАФов на выходах со станции метро Лыбидская, один из владельцев незаконного объекта угрожал себя сжечь.