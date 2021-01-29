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пятница, 29 января 2021 18:50

Киев зачистили от незаконных "вагончиков"; фото до и после
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С 25 по 29 января 2021 года коммунальщики демонтировали незаконно размещенные сооружения на улицах столицы, не имевшие разрешительных документов.

Об этом сообщил КП "Киевблагоустройство".

Фото: КП "Киевблагоустройство"

"Эти фото - еще одно напоминание о том, что временные сооружения в Киеве могут размещаться только при наличии разрешительной документации. В противном случае незаконные временные сооружения демонтируются нашими специалистами", - говорится в сообщении.

Детальный демонтажный отчет специалисты предоставят в понедельник, 1 февраля.

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Во время сноса МАФов на выходах со станции метро Лыбидская, один из владельцев незаконного объекта угрожал себя сжечь.

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