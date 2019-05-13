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понедельник, 13 мая 2019 09:22

Киев в пробках: назвали самые сложные улицы

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Автор: Факти ICTV
  Киев: утро 13 мая начался с пробок
Киев: утро 13 мая начался с пробок

На дорогах Киева заметное максимальное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Медленнее автомобили движутся проспектами Победы и Генерала Ватутина, проспект Голосеевский, Героев Сталинграда, Леся Курбаса, Валерия Лобановского, улицам Крещатик, Борщаговской, передает УНН.

Водителям следует учесть перекрыто движение на улице Вадима Гетьмана.

Многочисленные пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улицах Саксаганского, Богдана Хмельницкого, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы Народов, улицах Сечевых Стрельцов, Набережно-Рыбальской, бульваре Леси Украинки, проспекте Степана Бандеры, Бессарабской площади и Надднепрянском шоссе, а также на Нижнем Валу.

На левом берегу Киева высокий уровень заторов заметен на проспектах Соборности и Броварском, бульваре Перова, проспектах Юрия Гагарина и Освободителей, улице Гната Хоткевича, улице Братиславской, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.

Движение на Дарницком, Патона, Северном и Южном мостах затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.

Автор: УНН
  Киев: утро 13 мая начался с пробок
Киев: утро 13 мая начался с пробок

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автомобили будут оставлять на въездах в города

С 14 мая мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси Uber запускает сервис по бронированию места в микроавтобусе.

Авто будет следовать по выбранным направлениям в пределах города. Сервис начнет работу из Киева.

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Дата
13
мая

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