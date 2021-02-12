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пятница, 12 февраля 2021 10:08

Киев в плену пробок: где проехать труднее всего

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Столицу утром 12 февраля сковали пробки, затрудненное движение из-за неблагоприятных погодных условий.

Это подтверждают данные Google Maps.

Автор: скриншот
  Киев из-за снегопада парализовали пробки
Киев из-за снегопада парализовали пробки

Осложненный трафик фиксируют на просп. Николая Бажана, Соборности, Броварском, Освободителей, Романа Шухевича, Степана Бандеры, Победы, Любомира Гузара.

Тянучка наблюдается на ул. Центральная, Братиславская, Набережно-Рыбальская, Набережно-Крещатицкая, Елены Телиги.

На Дарницком, Гаванском и Южном мостах затруднено движение в обе стороны.

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Пробки образовались у станций метро. В частности Позняки, Осокорки, Дарница, Левобережная, Почтовая площадь и Теремки.

Огромная пробка образовалась на объездной дороге в районе от Жулян до Южноборщаговского массива.

Непогода в Киеве, как и по всей Украине, бурлит 5-й день подряд. 12 февраля снегопад в столице усилился. Мощно будет снежить в течение дня. Завершится снегопад к вечеру субботы. В КГГА рекомендуют не использовать собственные авто и не парковаться на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах - будут эвакуировать автомобили, мешающие расчищать дороги от снега.

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