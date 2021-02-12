Киев в плену пробок: где проехать труднее всего

Столицу утром 12 февраля сковали пробки, затрудненное движение из-за неблагоприятных погодных условий.
Это подтверждают данные Google Maps.
Осложненный трафик фиксируют на просп. Николая Бажана, Соборности, Броварском, Освободителей, Романа Шухевича, Степана Бандеры, Победы, Любомира Гузара.
Тянучка наблюдается на ул. Центральная, Братиславская, Набережно-Рыбальская, Набережно-Крещатицкая, Елены Телиги.
На Дарницком, Гаванском и Южном мостах затруднено движение в обе стороны.
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Пробки образовались у станций метро. В частности Позняки, Осокорки, Дарница, Левобережная, Почтовая площадь и Теремки.
Огромная пробка образовалась на объездной дороге в районе от Жулян до Южноборщаговского массива.
Непогода в Киеве, как и по всей Украине, бурлит 5-й день подряд. 12 февраля снегопад в столице усилился. Мощно будет снежить в течение дня. Завершится снегопад к вечеру субботы. В КГГА рекомендуют не использовать собственные авто и не парковаться на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах - будут эвакуировать автомобили, мешающие расчищать дороги от снега.
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