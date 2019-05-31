Киев установил антирекорд

В прошлом году в Киеве зафиксировали максимальное количество разводов за последние несколько лет, а именно - 4473.

В то же время зарегистрированных отношений не стало больше. Киевляне заключили 26 401 браков, пишет в Facebook депутат Киевсовета Александр Пабат.

"Средний уровень желающих расписаться или развестись много лет держится на плюс/минус одном уровне 25-30 тысяч и 4 тысячи соответственно. То есть на 7 заключенных союзов приходится одно расторжение", - объясняет Пабат.

Всего за первые 3 месяца 2019-го в Киеве зарегистрировано 4218 браков и 1091 развод.

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"То, что киевляне стали чаще расходиться и реже официально регистрировать отношения, заметили и фискалы. Намекают, что вне брака удобнее декларировать и доходы, и расходы", - добавляет депутат.

Фото: Александр Пабат

В прошлом году в Украине количество расторгнутых браков возросло почти вдвое. Об этом сообщает пресс-служба Управления информационной политики Министерства юстиции Украины.