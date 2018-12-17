Киев стоит в пробках

Киев в пробках. Фото: УНН.

Киев в пробках из-за снегопада.

Самые большие очереди в центре столици, на мостах и ​​на подъезде к городу, передает УНН.

Большие заторы на бульваре Тараса Шевченко и Дружбы народов, на проспекте Бажана и Соборности, на Дарницком шоссе, на улице Евгения Сверстюка, на улице Жилянской, на Харьковском шоссе, проспекте Леся Курбаса, на проспекте Победы, Космонавта Комарова, на улице Соборной, на Кольцевой дороге, на улице Васильковской, на Голосеевском проспекте, на улице Киевской, Михаила Бойчука, на Набережном шоссе, на улице Евгения Сверстюка, на Харьковском шоссе.

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Затруднено движение и на мосту Патона, Дарницком и Южном мостах.

Ранее сообщили, что киевлян ждут мороз и гололедица.