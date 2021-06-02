Киев спасают от нашествия рекламы. Как выглядят очищенные улицы - видео

В Киеве за май демонтировали почти 2 тыс. рекламных конструкций, нарушивших действующие правила и требования.
Об этом сообщила начальник управления по вопросам рекламы КГГА Оксана Полищук.
"Демонтаж силами Киеврекламы происходит и днем, и ночью. Приятно, что в столице становится все больше предпринимателей, которые поддерживают эстетику города и после наших замечаний самостоятельно демонтируют конструкции", - рассказала Полищук.
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В течение мая были демонтированы следующие конструкции:
- штендер - 393 ед.;
- конструкция на крыше - 22 ед.;
- наземные конструкции - 88 ед.;
- реклама на транспорте - 17 ед.;
- реклама на опоре: конструкции на опоре освещения, холдер, перетяжка над улицей - 165 ед.;
- реклама на фасаде: баннер, вывеска, электронное табло, телеэкран, кронштейн, щит - 1132 ед.
На прошлой недели коммунальщики демонтировали 602 незаконно размещенных сооружений на улицах столицы. Больше всего демонтированных элементов было в Дарницком, Шевченковском, Голосеевском и Печерском районах.
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