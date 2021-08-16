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понедельник, 16 августа 2021 11:48

Киев снова попал в "грязный" рейтинг

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Киев снова попал в &quot;грязный&quot; рейтинг
Киев снова в двадцатке городов с самым загрязненным воздухом. Фото: pixabay.com

В Киеве фиксируют повышенный уровень загрязнения воздуха. 16 августа украинская столица оказалась в топ-20 городов мира с самым грязным воздухом.

Индекс загрязнения составляет 106 при норме 50, свидетельствуют данные мирового рейтинга чистоты воздуха Iqair. Портал отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

"Состояние воздуха характеризуется как "нездоровое для чувствительных групп населения", - говорится в сообщении.

При таком уровне загрязнения людям с заболеваниями дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также отменить спортивные занятия под открытым небом.

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Украинская столица не впервые попадает в антирейтинг городов по качеству воздуха. 15 июля Киев занял 13-е место в рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха. А 12 апреля столица оказалась на четвертом месте. Тогда индекс загрязнения составлял 159.

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